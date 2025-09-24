В Киеве девушка уже пять дней ночует у военкомата после мобилизации мужа

Украинка лежит на асфальте вместе с вещами, облокотившись на бетонный забор, сообщило издание "Страна"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Девушка уже пятый день ночует возле ворот военкомата в Киеве, потому что ее мужа мобилизовали и ей некуда больше идти. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Издание опубликовало видео, где девушка ночью лежит на асфальте вместе с вещами, облокотившись на бетонный забор.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.