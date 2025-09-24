Первой площадкой образовательного марафона стал Карабудахкентский район

МАХАЧКАЛА, 24 сентября. /ТАСС/. Дагестанский государственный университет (ДГУ) запустил осеннюю серию мобильных университетских смен просветительского проекта "С наукой в села!". Первой площадкой образовательного марафона стал Карабудахкентский район, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Дагестанский государственный университет успешно запустил осеннюю серию мобильных университетских смен просветительского проекта "С наукой в села". Первой площадкой масштабного образовательного марафона стал Карабудахкентский район, где более 500 школьников смогли прикоснуться к миру современной науки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проект, реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках Десятилетия науки и технологий, предлагает школьникам совершенно новый формат знакомства с научными дисциплинами.

Как подчеркнул ректор ДГУ Муртазали Рабаданов, университет сознательно вышел за пределы аудиторий.

"Наша задача - чтобы каждый талантливый ребенок в республике, независимо от места жительства, мог получить доступ к современным научным знаниям. Сегодня в Карабудахкенте мы видим, насколько востребован такой формат работы с молодежью", - цитирует пресс-служба слова ректора.

Отмечается, что программа фестиваля включает шесть тематических площадок (физика, химия, киберзащита, 3D-мэппинг с дронами, клонирование растений, медиа) с полным погружением в практическую науку.