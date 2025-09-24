Вместе с тем депутаты Госдумы в первом чтении рассмотрят законопроект, который предусматривает возможность бесплатно обучиться рабочей профессии для девятиклассников, не сдавших ГИА

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмотрят проект постановления о назначении Галины Изотовой на должность заместителя председателя Счетной палаты. Кроме того, парламентарии обсудят законопроекты об усилении уголовной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах и о расширении возможностей получения рабочей профессии.

В соответствии с законом "О Счетной палате Российской Федерации" заместитель председателя СП назначается Госдумой сроком на шесть лет по представлению президента. Одно и то же лицо не может занимать должность более двух сроков подряд. Срок полномочий Изотовой - действующего заместителя председателя СП - истек 24 сентября 2025 года.

Депутаты Госдумы предложили президенту РФ Владимиру Путину три кандидатуры на должность зампреда Счетной палаты. Глава государства выбрал кандидатуру Изотовой и во вторник внес ее на рассмотрение палаты парламента. Назначение Изотовой поддержал думский комитет по контролю, теперь за принятие соответствующего проекта постановления будут голосовать все парламентарии.

Помимо обсуждения вопроса о назначении зампреда СП, депутаты также рассмотрят во втором чтении законопроект об усилении ответственности иноагентов. Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым и принят в первом чтении в июле. Изменения предлагается внести в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Сейчас уголовная ответственность за нарушение законодательства об иностранных агентах, а именно за уклонение от предоставления документов для включения в реестр иноагентов или нарушение порядка деятельности иноагента, наступает после двукратного привлечения к административной ответственности. Согласно принятому в первом чтении законопроекту, привлечение иностранного агента к уголовной ответственности станет возможным после его однократного привлечения к административной ответственности. Поправками ко второму чтению предлагается также установить, что к уголовной ответственности можно будет привлечь иноагента, ранее имевшего судимость по указанной статье.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее подчеркивал, что те, кто не соблюдает законы РФ, должны отвечать за свои действия по всей строгости. "Усиливая ответственность для иноагентов, мы защищаем интересы наших граждан, обеспечиваем безопасность государства", - объяснял он.

Бесплатное обучение рабочей профессии

Вместе с тем депутаты Госдумы в первом чтении рассмотрят законопроект, который предусматривает возможность бесплатно обучиться рабочей профессии для девятиклассников, не сдавших ГИА. Документ был внесен в Госдуму группой депутатов от разных фракций в июле. Среди авторов инициативы - вице-спикеры Госдумы Виктория Абрамченко и Петр Толстой, а также председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых (все - "Единая Россия").

Согласно предлагаемым нововведениям, обучающиеся, получившие неудовлетворительные результаты на ГИА по программам основного общего образования, будут иметь возможность бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки по рабочим профессиям и должностям служащих. Перечень таких профессий будет определяться региональными органами власти.

Как объяснили авторы инициативы, не сдавшие экзамен девятиклассники часто теряют целый год, ожидая пересдачи. Принятие законопроекта предоставит им возможность потратить это время на получение практических навыков и рабочей квалификации.