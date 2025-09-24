В Калмыкии откроется III Международный буддийский форум

Для удобства гостей с 23 по 28 сентября в Калмыкию запущен специальный туристический поезд

ЭЛИСТА, 25 сентября. /ТАСС/. Третий Международный буддийский форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" с участием гостей из порядка 35 стран мира торжественно откроется в Калмыкии в четверг, сообщили в пресс-службе форума.

"III Международный буддийский форум пройдет в столице Калмыкии с 25 по 28 сентября и соберет гостей из около 35 стран. <...> Два главных направления форума - деловая и культурная программы. Форум откроется авторским мультимедийным шоу "Ставка кочевника" 25 сентября. Режиссер-постановщик церемонии - Андрей Болтенко, сооснователь мультимедиа студии Raketamedia (в портфолио которой - Олимпийские игры в Сочи), известный режиссер и продюсер", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что свое участие в работе масштабной площадки, объединяющей глобальное буддийское сообщество, уже подтвердили делегации Китая, Шри-Ланки, Бангладеш, Непала, Камбоджи, Мьянмы, Республики Корея, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Монголии, Бразилии, Бутана, Испании. К событию присоединятся буддийские регионы России - Бурятия и Тува. Для удобства гостей с 23 по 28 сентября в Калмыкию запущен специальный туристический поезд.

Форум призван стать площадкой для диалога о развитии буддизма в современном мире, сохранении духовного наследия, укреплении межкультурных связей и распространении идей гармонии и мирного сосуществования. Темой пленарного заседания станет "Буддийский мир в новом тысячелетии". Возможность сформировать общее видение развития буддизма в новом тысячелетии получат спикеры панельных дискуссий и круглых столов, проведение которых запланировано на 26-27 сентября. В повестку войдут социально-гуманитарные и экономические темы, в частности, "Сохранение института монашества", "Перспектива и практика традиционной медицины буддийских стран", "Философские аспекты буддизма", "Развитие буддизма в России", "История буддизма в странах Азии".

Отдельная дискуссия будет посвящена влиянию буддийских ценностей на выбор экономических приоритетов, а главной темой дискуссии "Влияние буддизма на привлекательность внутреннего и международного туризма" станет зависимость экономического роста от туристического потенциала, основанного на буддийском наследии, духовных и культурных ценностях территорий.

"Для Калмыкии форум - это возможность внести свой вклад в укрепление международного авторитета страны. Я рад, что все буддийские регионы подключились к работе, и результаты уже очевидны. Важно подчеркнуть, что Россия - многонациональная и многоконфессиональная страна, которая объединяет огромное количество народов. Мы этим гордимся - при всем разнообразии мы едины перед вызовами", - цитирует главу Республики Калмыкия Бату Хасикова пресс-служба форума.

Культурная программа

Организаторы в целом подготовили свыше 50 мероприятий, насыщенная культурная программа познакомит гостей калмыцкой столицы с историей и традициями буддийских народов. 25 сентября откроются выставка священных буддийских реликвий из Национального музея Индии и экспозиция "Калмыцкие буддийские шедевры из музеев Санкт-Петербурга". Основу экспозиции составят работы из фондов Государственного Эрмитажа, Российского этнографического музея и Государственной Третьяковской галереи.

26 сентября пройдет концерт народного артиста РФ Игоря Бутмана, Московского джазового оркестра и исполнителя горлового пения Владимира Каруева. Исполнительским искусством гостей порадуют тысяча музыкантов-участников музыкального подношения Трем драгоценностям, которое в юбилейный, десятый раз, пройдет перед Центральным хурулом "Золотая обитель Будды Шакьямуни" 27 сентября.

Завершат форум международный фестиваль боевых искусств "Гармония силы и духа" и республиканский национальный культурно-спортивный праздник "Джангариада".

Организаторами форума выступают правительство Республики Калмыкия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Центральный хурул Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакъямуни", Центральное духовное управление буддистов России.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.