Специалисты назвали отличия мошеннических схем в Белоруссии и России

По данным компании F6, против белорусов не срабатывает тактика оплаты фейковых покупок, а также в отношении граждан республики применяют уникальную схему с получением доступа к личным кабинетам в банках, которую аферисты намерены перенести в РФ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Интернет-мошенники применяют против белорусов по большей части восемь схем, одна из которых, вероятно, тестируется, чтобы перенести ее потом на россиян, сообщили ТАСС аналитики компании F6. В то же время есть схемы, которые в Белоруссии, в отличие от России, совершенно не работают.

Так, получившая широкую известность в РФ схема "Мамонт" - оплата фейковых покупок - против белорусов не работает, использующие ее мошенники "обходят Белоруссию стороной". В F6 считают, что на это повлияла слаженная работа банковского сообщества и правоохранителей. В России же атаки по "Мамонту" идут круглосуточно.

Также против белорусов почти не используют схемы через веб-адреса в национальной доменной зоне .by, потому что ее защита продолжает усиливаться. При этом в основном российском доменном пространстве (.ru) доля фишинговых доменов остается высокой.

"В обоих случаях мошенники предпочитают создание сайтов в других доменных зонах для того, чтобы продлить срок жизни своих ресурсов и увеличить время их блокировки", - пояснили в F6.

В компании называют уникальной для Белоруссии схему с угоном доступа к личным кабинетам в банках через боты в Telegram, и именно эта схема, по мнению специалистов, тестируется там для ее переноса в Россию и другие страны. Мимикрирующие под сервисы банков боты рекламируются в соцсетях, принадлежащих Meta (признана в РФ экстремистской) или в других мессенджерах. Введя в таком боте пару логин/ пароль от реального кабинета, человек рискует своими финансами.

В сам список от F6 самых популярных схем против белорусов вошли: инвестиционный скам, "розыгрыши" от имени банков, угон аккаунтов в Telegram и WhatsApp, угон аккаунтов банков через телеграм-боты, блокировка iPhone после авторизации хакера в iCloud, фейковые компенсации, маскировка под почтовые компании и фейковые опросы.