За 23 дня выпало всего 5% от месячной нормы осадков, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сентябрь 2025 года в Москве станет одним из наиболее засушливых, поскольку за прошедшие 23 дня выпало всего 5% от месячной нормы осадков. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Все более уверенно можно говорить о том, что нынешний сентябрь окажется очень засушливым. За 23 дня сентября выпало всего-навсего 3,7 мм осадков, если говорить о реперной метеостанции ВДНХ. Это всего 5% от месячной нормы. В Московской области в среднем выпало всего 2 мм осадков", - сказал он.

Вильфанд напомнил, что минимальное количество осадков до этого выпадало в 1949 году - 6,9 мм, в 1882 году - 7,9 мм и в 2023 - 7,5 мм.