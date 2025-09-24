Никарагуа будет участвовать в клинических испытаниях вакцины РФ против рака

Испытания начнутся в России в течение полутора месяцев

ГАВАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Представители Никарагуа будут участвовать в клинических испытаниях российской вакцины против рака. Об этом сообщила сопрезидент республики Росарио Мурильо.

По ее словам, соответствующая договоренность была достигнута в ходе встреч, проведенных в Москве находящейся там с визитом делегации центральноамериканской страны во главе со спецпредставителем президента по вопросам сотрудничества с Россией Лауреано Ортегой Мурильо. "Товарищ Лауреано подтвердил нам, что мы будем участвовать в этих клинических испытаниях", - сказала Мурильо, отметив, что такая договоренность была достигнута благодаря "братским отношениям" с РФ в сферах производства вакцин и лечения онкологических заболеваний. Ее слова приводит местный портал El 19 digital.

"Клинические испытания вакцины против рака начнутся в России в течение полутора месяцев, об этом объявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, он сообщил это местным (российским - прим. ТАСС) СМИ", - добавила сопрезидент Никарагуа.

Она рассказала также, что представители республики обсудили в РФ и планы создания центра ядерной медицины в Манагуа, которые реализуются совместно с Росатомом. "Наша делегация провела в Москве встречи с представителями госкорпорации "Росатом" для уточнения и доработки проекта центра ядерной медицины, который будет построен в столице нашей страны", - сообщила Мурильо. Она отметила, что на переговорах осуждались и вопросы поставок из России в Никарагуа аппаратов искусственной вентиляции легких, препаратов для лечения онкологических и других заболеваний.

Ранее Лауреано Ортега Мурильо проинформировал, что в Москве "состоялся очень обстоятельный и подробный разговор о прогрессе, достигнутом в разработке вакцины против рака". Его цитирует портал El 19 digital. "Нам подробно объяснили, как она работает и как ее можно усовершенствовать, мы обсуждали возможность того, чтобы это лекарство появилось в Никарагуа, когда оно станет доступным, - отметил спецпредставитель президента республики. - Это дает нам большую надежду". Как он напомнил, ранее власти его страны сообщили о том, что ждут окончания процесса разработки в РФ вакцины от рака и ее поставки для защиты населения Никарагуа.