В нескольких регионах программа показала высокую востребованность и эффективность

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, первый замглавы фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова направила письмо министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложением внедрить федеральную программу "Социальная няня" для поддержки многодетных и неполных семей. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в письме, опыт реализации нескольких проектов "Социальных нянь" в нескольких регионах России продемонстрировал его высокую востребованность и эффективность. В частности, в Санкт-Петербурге за 4,5 года работы программы услугами социальной няни воспользовались почти 600 семей. Среди других регионов, где проект оказался успешным, - Владимирская область, Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край, Республика Башкортостан, Ульяновская область и др. "Это доказывает актуальность и эффективность меры социальной поддержки, способствующей улучшению качества жизни семей с детьми и созданию условий для их гармоничного развития", - отмечает Лантратова.

Парламентарий отметила, что считает целесообразным внедрить на федеральном уровне программу "Социальная няня", которая займет свое место в национальном проекте "Семья" в соответствии с заявленными целями и задачами и поможет снизить нагрузку на многодетные и неполные семьи.

По ее словам, программа "Социальная няня" может быть направлена на предоставление бесплатных услуг профессиональных нянь для многодетных и неполных семей. "Форма реализации может предусматривать оказание помощи по уходу за детьми в возрасте до 3-х лет в объеме 30 часов в неделю. Няни, участвующие в программе, должны иметь сертификацию, гарантирующую высокое качество предоставляемых услуг. Семьи смогут получить возможность использовать выделенные часы в наиболее удобное для них время", - подчеркнула депутат.

Для неполных семей Лантратова предложила расширить условия, увеличив объем предоставляемых услуг до 40 часов в неделю и продлив срок помощи до достижения ребенком четырехлетнего возраста. Реализация программы, по ее мнению, возможна через создание подразделений в рамках существующих социальных служб, которые будут заниматься набором, обучением и сертификацией профессиональных нянь.