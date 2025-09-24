В экспозиции представлено свыше 2 тыс. коллекционных арт-объектов российских и зарубежных авторов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Выставка дизайнерских игрушек "Super Toys. Искусство внутри", первая в России экспозиция в сегменте art toys, открылась в московском доме культуры "Кристалл". В экспозиции представлено свыше 2 тыс. коллекционных арт-объектов российских и зарубежных авторов, передает корреспондент ТАСС.

"Мы стараемся не просто собирать яркие детские игрушки, а создавать летопись того, что происходило и происходит во всем мире в этом направлении в разных странах. Очень интересно наблюдать, как оно зарождалось 30 лет назад, как развивалось, трансформировалось первые 10-15 лет, и как сильно меняется сейчас. <…> Надеюсь, что эта выставка привлечет еще больше внимания и даст вдохновение новым авторам, которые захотят себя в этом попробовать", - сказал основатель группы компаний "Рики" Илья Попов, который выступил соавтором выставки.

На экспозиции площадью более 1 тыс. квадратных метров представлены игрушки Kaws, Takashi Murakami, Banksy, Kasing Lung, Coarse, а также работы российских дизайнеров Евгения Чесса, Сергея Сафонова и Владуе. Отдельный зал посвящен игрушкам Bearbrick, среди которых можно увидеть редкие экземпляры начала 2000-х годов. "В нашей коллекции есть два раритетных экспоната, созданные из мягкого винила - материала, который отличает самые ранние модели", - отметила куратор выставки Дарья Глебова.

Персонажу Лабубу, который приобрел популярность в 2024-2025 годах, в экспозиции также посвящен отдельный зал. "Сегодня многие знают пушистые фигурки, однако изначально они делались из винила. Художник Касинг Лунг родился в Гонконге, детство провел в Нидерландах, и этот культурный "трансфер" отразился в его творчестве - человек из другой культуры воспринимает мифологию, сказки, фольклор другой страны через свою оптику. Лабубу и ее друзья - это эльфы из волшебного скандинавского леса, преломление фольклора в глазах человека другой культуры", - отметила Глебова.

Выставка будет проходить до февраля 2026 года. Как уточнил в беседе с ТАСС Попов, экспозиция будет меняться в течение всего времени работы. "Мы спланировали ее так, чтобы каждый месяц экспозиция менялась. Пространство большое, но показать сразу все невозможно, поэтому мы намеренно ограничили количество объектов", - отметил он. Организатор выставки - компания МТС Live (входит в холдинг "МТС Медиа"), реализацией занималась галерея "Триумф". Соавтором проекта выступил Илья Попов, кураторами проекта - Полина Котова и Дарья Глебова. Гостей ждет не только основная экспозиция, но и дополнительная программа: встречи с художниками, презентации новых коллекций, лекции, open-call для отечественных авторов, а также специальные события с участием артистов и коллекционеров.