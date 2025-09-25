Научный руководитель Гидрометцентра уточнил, поскольку потепления там не ожидается, количество снега не уменьшится до начала октября

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Снежный покров на текущий момент наблюдается уже на 15-20% территории России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На 15-20% территории страны уже лег снежный покров. Это северная половина Сибирского федерального округа, Таймыр, Туруханский край, и северная половина Дальнего Востока. Причем на западе Якутии высота снега уже достигает 18-20 см, на Таймыре - 11-16 см", - сказал он.

Вильфанд уточнил, поскольку потепления в этих регионах не ожидается, количество снега не уменьшится до начала октября. "Повышения температуры там мы не ждем, наоборот, будет заметное понижение. В дальнейшем показатель будет на 4-6 градусов ниже нормы. Поэтому снег таять уже не будет, хотя еще сентябрь не закончился", - подчеркнул метеоролог.