Размер льгот при этом может зависеть от возможностей регионов, отметил председатель комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россияне, бывшие несовершеннолетними или родившиеся во время Великой Отечественной войны, должны получить единый федеральный статус, а набор льгот может зависеть от возможностей регионов. Такое мнение высказал ТАСС в преддверии отмечаемого 1 октября Дня пожилых людей председатель комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он подчеркнул, что внимание к этой категории граждан должно быть постоянным, так как дети войны "прошли через огромные тяготы и лишения, в послевоенное время восстанавливали промышленность, строили города, развивали сельское хозяйство, развивали нашу экономику".

"И, конечно, сегодня они абсолютно обоснованно просят: дайте нам юридический статус "дети войны", - отметил Нилов. По его словам, такой статус на региональном уровне уже введен в половине регионов России.

"Но не должно быть, я считаю, дискриминации. Статус "дети войны" должен быть юридическим федеральным статусом, а уже меры социальной поддержки, они могли бы быть введены в регионе в зависимости от возможностей бюджетов соответствующих субъектов Российской Федерации", - сказал глава комитета Госдумы.