Писатель подчеркнул, что вместе с тем Россия вернула себе "верность прошлому, верность поэтам, героям и святым"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Вхождение Донбасса и Новороссии в состав России принесло стране до 10 млн русских граждан. Об этом в колонке для ТАСС заявил российский писатель, журналист и политический деятель Захар Прилепин в годовщину воссоединения Донбасса с Россией.

"Важно, что в большую Россию вернулись десятки новых городов, тысячи сел и деревень. Важно, что мы сделали одно из морей внутренним. Важны полезные ископаемые, фабрики, заводы, шахты. Особенно важны новые люди: через потери на фронте и за его пределами (в виде уехавших и очистивших нас) Россия обрела в общей сложности до десяти миллионов населения - если считать вместе жителей освобожденных регионов и беженцев с Украины. Сколько новых русских людей, верных Пушкину, генералиссимусу Суворову и памяти молодогвардейцев, родят они", - написал он.

Прилепин также подчеркнул, что вместе с тем Россия вернула себе "верность прошлому, верность поэтам, героям и святым" . "Через первые митинги в Донецке у памятника Ленина. Через битву за донецкий аэропорт. Через противостояние на Луганщине. Через бои за Иловайск. Через многолетнее стояние многострадальной Горловки - вернула", - отметил он.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов Донбасса и Новороссии после проведенного референдума подписали договоры о присоединении этих территорий к России. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.

Полный текст колонки будет опубликован в 07:00 мск.