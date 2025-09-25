Мэр города Антон Кольцов отметил, что снизить водопотери помог Фонд развития территорий и компания "Вода Донбасса"

МАРИУПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Водопотери на сетях Мариуполя за три года удалось снизить за счет ремонтов почти вдвое - до 45-47%, сообщил мэр города Антон Кольцов.

"Уровень аварийности снизился, уровень утечек снизился. Если говорить по сетям водоснабжения, уровень утечек, то есть потери на сетях водоснабжения, в 2022 году достигал 80%. Сейчас тоже, конечно, высокий процент - порядка 45-47%, но, согласитесь, по сравнению с 2022 годом, по сравнению с 80%, это уже достаточно весомый результат. <...> Если мы говорим о сетях водоснабжения, то практически в два раза потери снижены", - сказал Кольцов.

Он добавил, что снизить водопотери помог Фонд развития территорий и компания "Вода Донбасса". Особенно важно снижение потерь на фоне водного кризиса в республике.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. Для улучшения ситуации в Мариуполе начато строительство трубопровода из Павлопольского в Старокрымское водохранилище, которое питает Мариуполь. В сентябре Кольцов сообщил, что трубопровод планируется завершить к декабрю 2025 года.