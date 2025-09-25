Мэр города Антон Кольцов отметил, что отремонтированы и заменены десятки километров сетей водоснабжения и водоотведения, однако полностью проблема пока не решена

МАРИУПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Ремонт двух канализационных насосных станций, одна из которых обслуживает три из четырех городских районов, начался в Мариуполе, сообщил ТАСС мэр города Антон Кольцов.

"Ремонтируется КНС - канализационные насосные станции. В данный момент ремонтируются КНС №6 и КНС №5. КНС №5 - это одна из основных наших канализационных насосных станций, которые собирают стоки практически с трех районов, работы ведутся. Ведется работа по замене напорных коллекторов большого диаметра, то есть это планомерная работа, которая велась начиная с 2022 года и сейчас она продолжается", - сказал Кольцов.

Он добавил, что отремонтированы и заменены десятки километров сетей водоснабжения и водоотведения. Это помогло снизить потери воды, но полностью проблема пока не решена.

"На сегодняшний день уже таких проблем нет, хотя, безусловно, присутствуют и порывы, в первую очередь на сетях водоснабжения, потому что, вы знаете, что мы подаем воду с перерывами, соответственно, в момент подачи воды понятно, что за счет гидравлики, за счет гидравлических ударов, роста давления, перепадов давления порывы, естественно, провоцируются", - заключил мэр.