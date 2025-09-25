МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Мошенники стали внедрять двухэтапные схемы обмана студентов-первокурсников, выманивая у них код от портала "Госуслуги" от лица работников библиотек, а затем убеждая их перевести деньги под угрозой кредитов, которые якобы пытаются на них оформить террористы. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, студенту первого курса поступает в мессенджере сообщение якобы от сотрудника научной библиотеки вуза. Он просит назвать цифры из СМС для якобы подключения доступа к электронному читальному залу. Без тени сомнения первокурсник диктует код. Вскоре с ним связываются "специалисты" портала "Госуслуги", Центробанка и службы безопасности.

Аферисты заставляют жертву сообщить персональные данные отца и матери, а затем продиктовать еще несколько цифр из телефонных сообщений. После этого мошенники заявляют, что вся эта конфиденциальная информация попала в руки террористов, которые в данный момент пытаются опустошить электронные кошельки его родителей.

Затем они советуют испуганному студенту, чтобы уберечь своих родных от несанкционированных действий, "аннулировать кредитный потенциал", оформить заем на большую сумму денег. Также они требуют срочно обналичить все родительские накопления для размещения на "безопасных депозитах". Сделать это предлагается либо через банкомат по указанным реквизитам, либо через передачу курьеру, что введенный в заблуждение первокурсник и делает.