УЛАН-УДЭ, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела об ошибке медиков, удаливших у жительницы Бурятии здоровую почку. Об этом сообщается в телеграм-канале СК России.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Республике Бурятия Евгения Лагацкого доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

Ранее в Следственном управлении СК России по Бурятии сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В апреле 2025 года жительница Бурятии в связи с ухудшением состояния здоровья обратилась в одно из медицинских учреждений Улан-Удэ, где у нее было диагностировано заболевание. "Медицинские работники на основании некорректных исследований провели пациентке оперативное вмешательство, в результате чего у пострадавшей был удален здоровый орган", - говорится в сообщении.

В Минздраве Бурятии пояснили, что была проведена проверка, установлены отдельные нарушения, в том числе связанные с ошибочной идентификацией пациентов. Главному врачу медорганизации выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Медицинские работники, допустившие ошибку, привлечены к дисциплинарной ответственности. По данным профильного министерства, в настоящее время пациентка находится под наблюдением врачей, "в применении специальных методов лечения не нуждается", ей принесены извинения.