Во Владивостоке на шествии в честь Дня тигра ожидается более 3 тыс. участников

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Участие более 3 тыс. человек ожидается на шествии во Владивостоке в День тигра 28 сентября. Об этом сообщили в краевом правительстве.

"28 сентября во Владивостоке пройдет День тигра. Уже более 3 тыс. заявок на участие поступило от учебных заведений Приморья. В полдень "тигриное" шествие начнется на Спортивной набережной. Для гостей весь день будут работать разные площадки, а к вечеру начнется концертная программа", - говорится в сообщении.

Запланированы мастер-классы на тематику охраны природы, по изготовлению поделок, рисованию, спортивные и интеллектуальные викторины и конкурсы. На площадке добровольческого отряда "Тигр" акцент сделают на современной технике и патриотическом воспитании.

Праздник "День тигра" в Приморье отмечают с 2000 года. В этом году организаторами мероприятия стали правительство Приморского края, администрация Владивостока, центр "Амурский тигр" и Русское географическое общество.