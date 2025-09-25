В одном из районов Петропавловска-Камчатского заметили медведя

Хищника в том же Ленинском районе ранее отстрелили

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Медведь замечен в Ленинском районе столицы Камчатки, где утром уже был отстрелян хищник. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"По словам очевидцев, позвонивших в службу 112, медведь замечен в районе Петропавловского шоссе, около Богородского озера на пирсе. Будь осторожен сам и следи за местонахождением детей", - говорится в сообщении.

Крупного медведя заметили 25 сентября жители Ленинского района Петропавловска-Камчатского. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что хищник напал на мужчину на одной из парковок. Житель края успел спрятаться на заднем сидении своего автомобиля. Местная жительница, на которую напал медведь на территории школы, умерла в реанимации. Хищник отстрелян. Прокуратура проверит администрацию Петропавловска - Камчатского и образовательное учреждение на предмет соблюдения безопасности детей в связи с проникновением медведя на территорию.