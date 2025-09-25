Сервис доступен всем пациентам, независимо от назначений врача

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Возможности электронного сервиса "Личный кабинет пациента" расширены на Камчатке - теперь каждый житель может внести данные самонаблюдения в сервис, что поможет лечащему врачу оперативно скорректировать наблюдение. Внедренная функция позволит врачам наблюдать за состоянием здоровья пациента удаленно, рассказал ТАСС министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.

"Этот метод помогает в контроле хронических заболеваний и позволит сделать пациента активным участником процесса лечения. Пациент может вносить в сервис данные, требующие медицинского контроля. Сейчас, например, уже доступна возможность внесения данных об артериальном давлении или уровне глюкозы. Внесенные сведения сразу же доступны лечащему врачу для просмотра в электронной карте пациента. Врач может анализировать полученные данные, отслеживая отклонения от нормы. В случае обнаружения проблем, специалист может связаться с пациентом, дать рекомендации или скорректировать лечение", - рассказал министр.

Он добавил, что сервис доступен всем пациентам, независимо от назначений врача.