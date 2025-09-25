Также возобновили Кубок корпораций - командное соревнование между компаниями, где результаты 10 лучших бегунов складываются в общий зачет

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Массовый спортивный марафон "Мосты Владивостока" 27 сентября соберет более 5,5 тыс. участников из 10 стран и 50 регионов России. Об этом в пресс-центре ТАСС во Владивостоке сообщила генеральный продюсер Galaxy Vladivostok Marathon Александрина Кучина.

"В этом году, наконец-то, у нас будет максимальное количество участников - около 5,5 тысяч человек. Десять стран, около 50 регионов Российской Федерации. Это, в общем, беспрецедентно. Даже сегодня я летела в самолете, и было очень много участников, которые летят как раз к нам на марафон. Это было очень приятно", - сказала Кучина.

По словам организаторов, на старт выйдут бегуны из России, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Молдавии, Республики Корея, США, Турции и Японии. Трасса забега считается уникальной: набор высоты достигает 900 м, а ключевые участки проходят по Золотому и Русскому мостам с видами на Японское море. В этом году старт и финиш всех дистанций расположены на центральной площади Владивостока. Участникам предложены разные форматы: от массовых забегов на 3 и 7 км до профессиональных дистанций на 21,1, 28 и 42,2 км.

В этом году также возобновлен Кубок корпораций - командное соревнование между компаниями, где результаты 10 лучших бегунов складываются в общий зачет. Формат призван стать элементом спортивного тимбилдинга. Марафон сопровождается широкой культурной и развлекательной программой. Для зрителей подготовлены сцена с концертами и конкурсами, партнерские зоны, фуд-корт и активности от генерального партнера - компании DNS.

Отмечается, что марафон имеет высокое социальное значение. В рамках мероприятия организован паралимпийский забег на 500 м, в нем примут участие около 100 человек. Кроме того, организаторы работают с социальными фондами, к участию в забеге привлекаются воспитанники детских домов, для них проводят тренировки и выделяют слоты в забеге.