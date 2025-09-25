На четвертом и пятом месте расположились инженерно-технические работники и госслужащие, говорится в результатах опроса

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россияне считают профессии программистов, врачей и военнослужащих самыми престижными. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

В открытом опросе приняли участие 1 600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

"В топе самых престижных профессий безоговорочно лидируют программисты (21% голосов опрошенных). На втором месте со значительным отрывом от лидера - врачи (9%, чаще всего назывались стоматологи и оперирующие хирурги), а на третьем - военнослужащие (8%). Различные специализации инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих разделили четвертую строку, набрав по 6% голосов. Замыкает топ-5 профессия госслужащего (5%)", - говорится в исследовании.

Кроме того, 7% отметили, что считают престижной любую профессию. Также 2% уверены, что говорить о престиже той или иной специальности некорректно.

Мужчины значительно чаще женщин называют престижными профессии военных (12% против 4%), ИТР и рабочих (по 8% и 4%). Женщины, в свою очередь, чаще склоняются к мнению о престиже работы врачей (10% против 8% среди мужчин), учителей и финансистов (по 3% и 1%).

По сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного два года назад, укрепить свои позиции в рейтинге престижных профессий удалось военнослужащим и квалифицированным рабочим (по +4 процентных пункта), а также программистам (+3 п. п.).