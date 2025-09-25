Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что после окончания строительства канатной дороги и благодаря введению безвизового режима с Китаем туристический поток в Амурскую область вырастет

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Стандарт China Friendly будет внедрен в единственной в мире трансграничной канатной дороге Благовещенск - Хэйхэ (КНР). Об этом ТАСС сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Задача - сделать так, чтобы было удобно у нас китайским туристам и нашим [туристам] было удобно в Китае. И для этого, конечно, должны быть удобные платежные системы, у нас поэтому в Благовещенске внедряется стандарт China Friendly, <...> это определенный набор алгоритмов, удобных китайскому туристу", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как будет адаптирована инфраструктура канатной дороги под туристов из Китая.

Орлов отметил, что в Благовещенске уже внедряют этот стандарт в некоторых отелях и ресторанах. "Достаточно большой набор таких активностей, поэтому стандарт China Friendly мы внедряем, потому что для нас все-таки из иностранных туристов китайские туристы, конечно, они будут превалировать", - сказал он.

Орлов добавил, что после окончания строительства канатной дороги и благодаря введению безвизового режима с Китаем туристический поток в Амурскую область вырастет.

Сейчас в Благовещенске продолжается строительство пассажирского терминала канатной дороги. Терминал будет включать не только станцию канатной дороги, платформу, оборудование и пункт пропуска через государственную границу, но и магазин беспошлинной торговли, торговые и развлекательные объекты, ресторан с панорамным видом и видовые террасы. Общая площадь объекта - 26 тыс. кв. м. Завершить строительство должны в 2026 году.

Отмечается, что первая в мире трансграничная пассажирская канатная дорога позволит создать надежное круглогодичное комфортабельное пассажирское сообщение между Благовещенском и Хэйхэ. Общая протяженность канатной дороги - 976,28 м. Рейс будет длиться 2,5 минуты. Пропускная способность канатной дороги составит 6,8 тыс. человек в сутки в каждом направлении или 2,5 млн человек в год в обоих направлениях. Общий бюджет проекта составляет 13,2 млрд руб.