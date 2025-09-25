Dream Job: 84% сотрудников считают офис лучшим местом для продуктивной работы

Сотрудники на удаленке называют преимуществом своего формата работы гибкость графика, говорится в результатах исследования

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Большинство россиян считают, что работа в офисе дает больше возможностей для продуктивной работы и максимальной сосредоточенности. Сотрудники на удаленке при этом в основном упоминают гибкость графика как главное преимущество, свидетельствуют данные исследования компании Dream Job, поступившие в ТАСС.

Исследование показало, что 84% сотрудников считают офис лучшим местом для продуктивной работы и максимальной сосредоточенности, тогда как гибридный формат 73% опрошенных ценят за баланс между стабильностью и гибкостью. "Удаленка, напротив, чаще указывается как фактор провоцирующий изоляцию и недовольство процессами, что отражается в отзывах работников и формирует негативное восприятие компании на рынке труда", - отметил основатель и генеральный директор Dream Job Борис Курбатов.

Только 29% сотрудников на удаленке упоминают гибкость графика как преимущество. В гибриде этот показатель еще ниже - всего 13%. "На деле гибкость работодателя часто оборачивается сложностями. На удаленке рассинхрон становится системной трудностью: отсутствие быстрой обратной связи, подключение к созвонам в разное время. В офисе, напротив, фиксированный график упрощает взаимодействие. Это связано с тем, что у сотрудников чаще есть доступ к руководителям и коллегам в реальном времени, и проблемы решаются по ходу", - отметили авторы исследования.

Баланс между работой и личной жизнью на удаленке называют важным только 14% сотрудников, на гибриде - 12%. "Гибридные и удаленные форматы размывают границы между личным и рабочим. Сотрудники отвечают на письма за ужином, участвуют в онлайн-встречах в неудобное время, а постоянная доступность усиливает напряжение и создает ощущение, что работа занимает все время. Это сказывается на репутации компании - жалобы на переработки и нарушение личных границ, формируют негативное восприятие работодателя", - показало исследование.

Возможность работать из любой точки мира упоминают 1% сотрудников. "Большинство людей хотят работать спокойно, внятно и с ощущением безопасности, но необязательно с видом на океан", - отметили авторы исследования.

Исследование основано на 3 983 отзывах сотрудников в 2025 году.