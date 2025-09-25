В Калининградской области ликвидируют 16 свалок отходов до 2042 года

Реализация этого плана повлияет на улучшение качества жизни как минимум 150 тыс. человек, проживающих на территории янтарного края

КАЛИНИНГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Ликвидация 16 бывших свалок отходов планируется в Калининградской области до 2042 года, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"В настоящее время под руководством губернатора Алексея Беспрозванных разработан план до 2042 года, которым предусмотрена ликвидация 16 бывших свалок отходов. Реализация этого плана повлияет на улучшение качества жизни как минимум 150 тыс. человек, проживающих на территории янтарного края", - сказали в пресс-службе.

В правительстве области особо отметили, что мероприятия плана ликвидации свалок отходов буду реализованы за счет платы предприятий за негативное воздействие на окружающую среду.

Ранее сообщалось, что по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках мероприятий по рекультивации двух крупнейших полигонов отходов вблизи поселков Круглово и Ельняки из резервного фонда правительства РФ в 2026-2030 гг. будет выделено 4 млрд рублей. В настоящее время начато проектирование полигона в пос. Ельняки за счет средств областного бюджета. В числе приоритетов правительства области в сфере экологии - создание мощностей по переработке и утилизации отходов. В частности, на полигонах вблизи поселков Жаворонково и Барсуковка.

По данным властей, в 2023-2024 гг. ежемесячно поступало порядка тысячи жалоб на полигон размещения отходов вблизи поселка Барсуковка. Итогом их рассмотрения и обсуждения с жителями губернатором области был принят ряд решений, направленных на приведение полигона в соответствие с требованиями законодательства: сокращен поток отходов на этот полигон, прекращен прием жиросодержащих отходов, создан "зеленый щит" по периметру полигона из более чем 350 елей и сосен", - уточнили в пресс-службе. Впереди - проведение рекультивации полигона, строительство современного мусоросортировочного комплекса. На первоочередные мероприятия решением губернатора уже предоставлено порядка 227 млн рублей из областного бюджета. В настоящее время жалобы не поступают.

Полигон отходов вблизи поселка Жаворонково также ожидают большие изменения. Для увеличения мощности полигона, строительства мусоросортировочного комплекса, закупки очистных сооружений, коммунальной техники из областного бюджета уже предоставлено порядка 300 млн рублей, запланировано в 2025 году дополнительно порядка 400 млн рублей. В 2026 году планируется ввод в эксплуатацию новой карты захоронения отходов, которая позволит обеспечить мощностями Калининградскую область до ввода в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса вблизи поселка Корнево.