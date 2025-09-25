Более 40% опрошенных россиян совершали туристические поездки за последний год

Большинство туристов выбирают путешествия по России, свидетельствуют результаты исследования холдинга "Ромир"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Более 40% россиян совершали туристические поездки за последний год, большинство туристов (70%) выбирают путешествия по России. Об этом говорится в результатах исследования холдинга "Ромир" (текст есть у ТАСС).

"56% россиян за последние 12 месяцев совершали поездки с личными целями, 42% - с туристическими целями, а 27% - с рабочими", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, большинство россиян (70%) выбирают путешествия по своей стране. Самые популярные направления в РФ - Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область, Краснодарский край. Среди зарубежных направлений наибольшим спросом у россиян пользуются Турция, Египет и ОАЭ.

Для россиян путешествие - это в первую очередь возможность "перезагрузиться". Более половины опрошенных (56%) главными ассоциациями с поездками назвали отдых и релакс. "На втором месте эмоции - жажда новых впечатлений (29%) и радость (26%). Каждый четвертый (27%) при слове "путешествие" сразу представляет себе море. Этот образ остается мощным символом отпуска", - отмечается в исследовании.

Отправляясь в путешествие, 49% обращают внимание на рекомендации по безопасности, 38% - на прогноз загруженности курортов и информацию по очередям к достопримечательностям (38%).

Исследование проводилось на базе потребительской панели "Ромир". Она основана на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 240 городах и населенных пунктах, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей всей России.