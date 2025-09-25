Зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов заявил, что нужно усиливать просветительскую работу и разрабатывать более гибкие страховые продукты

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Организованные туристы из РФ не могут выехать за границу без страховки, для остальных приобретение полиса пока остается правом, а не обязанностью. Об этом заявил ТАСС зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туриндустрии Сергей Кривоносов ("Единая Россия"), комментируя случаи ЧП с российскими туристами за рубежом.

"Фактически такой запрет [на зарубежные поездки без страхового полиса] уже реализован через туроператорскую деятельность: продажа тура без медицинской страховки невозможна", - сказал депутат. Однако, как напомнил парламентарий, для самостоятельных туристов "приобретение полиса пока является правом, а не обязанностью".

"На мой взгляд, здесь важно не столько вводить запрет, сколько усиливать просветительскую работу и разрабатывать более гибкие страховые продукты, доступные для граждан по цене и объему услуг", - ответил Кривоносов на вопрос, нужно ли полностью запрещать выезд из России туристов при отсутствии страховки.

По словам депутата, эффективность конкретной страховой программы зависит от условий договора, выбранной страховой компании и полноты покрытия рисков. При этом "95% страховых случаев [с россиянами за границей] сейчас решаются быстро и адекватно".

23 сентября в районе города Аланья в провинции Анталья принадлежащий частной компании туристический автобус врезался в двигавшийся в попутном направлении пассажирский микроавтобус. 15 человек пострадали, в том числе двое получили тяжелые травмы.