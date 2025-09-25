Днем произойдет постепенное понижение температуры воздуха из-за облачности

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Небольшой дождь и температура днем около 10 градусов прогнозируются 27 и 28 сентября в Московском регионе. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу и воскресенье ночные температуры в Москве будут колебаться от двух до семи градусов. А днем произойдет постепенное понижение температуры воздуха из-за облачности. Солнца будет мало, и поэтому прогнозируется около 10 градусов днем. В субботу наиболее вероятен небольшой дождь, около 3-4 мм", - сказал он.

В понедельник повысится давление, ночью ожидается от минус одного до плюс четырех градусов. Дневные значения будут в диапазоне 7-12 градусов.