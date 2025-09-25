Он посвящен 650-летию основания литовской столицы

ВИЛЬНЮС, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Вильнюса приняли решение не демонтировать памятный камень, установленный в советское время на Кафедральной площади, посвященный 650-летию основания литовской столицы. Об этом сообщил портал Delfi.

По его информации, Вильнюсский городской совет не одобрил соответствующее предложение комиссии по исторической памяти, для его принятия не хватило трех голосов. "Вопрос о демонтаже камня комиссия рассматривала по предложению одного активного жителя Вильнюса, который все время писал об этом камне, что на нем словно выбиты даты рождения и смерти города, почему он стоит на площади", - отметила представитель горсовета Рута Матонене.

В июне комиссия столичной мэрии по исторической памяти предложила убрать памятный камень с Кафедральной площади. Председатель комиссии Камиле Шерайте-Гогелене утверждала, что "принятое в советское время решение как-то обозначить 650-летие Вильнюса не очень актуально".