Основные дни выставки пройдут 27-28 сентября

ТИБА /Япония/, 25 сентября. /ТАСС/. Агентство креативных индустрий (АКИ) правительства Москвы презентовало Московский видеоигровой хаб в рамках участия в международной выставке Tokyo Game Show (TGS), которая открылась в Японии, передает корреспондент ТАСС.

"Это инфраструктурная мера поддержки, которая заключается в объекте на территории [центра] "Сколково" площадью 40 тыс. кв. м. со всей профильной инфраструктурой, необходимой для создания контента: от идеи до ее реализации", - рассказал гостям TGS заместитель генерального директора по развитию креативных индустрий АКИ Константин Бучнев. Он подчеркнул, что соответствующая инфраструктура включает в себя, в том числе, студии захвата движения, лицевой анимации, студии звукозаписи и т.д. Бучнев рассказал, что игровая индустрия в России сейчас является самой быстрорастущей креативной индустрией, которая из-за геополитической ситуации требует поддержки властей.

Представитель АКИ также рассказал, что на базе хаба создается экосистема поддержки видеоигровых студий, которым помогают подготовить их проекты к питчингу перед инвесторами. "Функционирует также программа по международной поддержке резидентов хаба - в этом году мы запланировали восемь выездов, недавно вернулись из Китая, сегодня презентуем компании на TGS", - отметил он.

Говоря об основных сложностях, Бучнев выделил два ключевых момента - выход на международные рынки и поиск инвесторов. "Сейчас в России почти нет профильных инвесторов в этой области", - пояснил он, выразив надежду на то, что деятельность Агентства креативных индустрий и Московского видеоигрового хаба поможет донести до инвесторов осознание того, что видеоигры - это огромный рынок, в который нужно инвестировать и на котором можно зарабатывать.

Выставка игровых развлечений Tokyo Game Show проводится с 1996 года, ежегодно ее гостями становятся свыше 250 тыс. человек со всего мира. Россия в этом году впервые представлена на выставке столь масштабно: в российскую делегацию вошли 11 компаний, включая такие известные в мире российского геймдева имена, как Бука, 4Game, 1C Game Studios. Как смог убедиться корреспондент ТАСС, стенд Московского видеоигрового хаба пользуется заметным интересом у посетителей TGS, которая первые два дня работает в закрытом режиме для представителей индустрии, журналистов и контент-креаторов. Основные дни выставки, открытые для общей публики, пройдут 27-28 сентября.