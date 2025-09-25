Более точная диагностика заболеваний с применением радиофармпрепаратов способствует активному внедрению в практическую медицину персонализированных подходов, отметил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Специалисты провели терапию с применением радиофармпрепаратов почти 30 тыс. пациентов к 2024 году, число диагностических исследований с их применением превысило почти 1 млн в год. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин на международном форуме "Мировая атомная неделя".

"К 2024 году количество диагностических исследований в Российской Федерации с применением радиофармпрепаратов превысило почти миллион исследований в год. Общее количество пациентов, которые были пролечены с помощью радиофармпрепаратов, составляло почти 30 тыс. человек", - сообщил он.

По его словам, более точная диагностика заболеваний с применением радиофармпрепаратов способствует активному внедрению в практическую медицину персонализированных подходов, позволяет выбрать индивидуальный подход и обеспечить высокую эффективность лечения пациентов, повысить качество и продолжительность жизни.

"На основе клинической рекомендации стандартов и международного применения радиологических методов была проведена оценка потребностей данных методов диагностики. Для широкого спектра заболеваний сформирована прогнозная потребность в радиологических исследованиях, включая использование перспективных радиофармпрепаратов на всех этапах показания помощи. И с учетом изменения количества населения в нашей стране и появляемости заболеваний распространенных, активно используем возможности ядерной медицины. [Планируем] к 2030 году практически в два раза увеличить количество исследований, которые проводятся уже сегодня", - отметил Камкин.