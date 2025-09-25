До этого самой холодной была ночь на 24 сентября, тогда минимальная температура составила плюс 5,1 градуса

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Минувшая ночь на 25 сентября стала самой холодной с начала климатической осени в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"Прошедшей ночью минимальная температура воздуха в Москве, по данным метеостанции ВДНХ, составила плюс 5,8 градуса - это самое низкое значение, зафиксированное в городе с начала первого осеннего месяца. До этого в лидерах были сутки 13 сентября, тогда минимум составил плюс 6,4 градуса <...> Также самой холодной с начала сентября стала прошедшая ночь и в Санкт-Петербурге. По данным городской метеостанции столбик минимального термометра опустился до отметки в плюс 3,3 градуса. До этого самой холодной была ночь на 24 сентября, тогда минимальная температура составила плюс 5,1 градуса", - написал он.