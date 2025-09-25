Размер стимулирующего фонда на каждый предмет будет напрямую определяться результатами детей: показателями независимых диагностик, ЕГЭ и ОГЭ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Стимулирующие выплаты для учителей в Москве будут распределяться исходя из результатов учеников в ходе обучения и на экзаменах. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки.

"Ключевая задача столичной системы образования - удержание и наращивание лидерства по качеству образования. Достичь этого результата без внимания к развитию профессионального сообщества очень сложно. Важно обеспечить и достойную оплату труда, и внедрять те механизмы, которые будут стимулировать учителя к достижению более высоких результатов учеников", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что оценка вклада каждого учителя будет определяться внутри предметной кафедры (объединение учителей для учебно-методической работы - прим. ТАСС). Руководители таких объединений смогут участвовать в подборе новых преподавателей, распределении учебной нагрузки и стимулирующих выплат.

Как добавили в ведомстве, размер стимулирующего фонда на каждый предмет будет напрямую определяться результатами детей: показателями независимых диагностик, ЕГЭ и ОГЭ. Ранее установленные доплаты для учителей сохранятся.