МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Жители крупных украинских городов возмущаются перекрытием дорог и остановкой движения во время ежедневного проведения минуты молчания на Украине. Об этом сообщило издание "Страна".

Издание опубликовало видеоролики с критикой, которые выложили в сеть жители Одессы и Киева. В частности, одессит заявил, что перекрытие дорог является незаконным и создает аварийные ситуации. "Это же люди не по собственной воле [останавливаются]. Выходят какие-то активисты, поднимают эти картонки. Это самое прямое нарушение закона. Они, вообще, в курсе, что делают? Элементарно может случиться какая-то авария. Что это за маразм?" - заявил он.

Аналогичное мнение высказал житель украинской столицы. Минута молчания проходит на всей территории Украины каждый день в 09:00. При этом с 23 сентября в центре Киеве из-за минуты молчания начали также перекрывать главную улицу столицы - Крещатик. "Теперь минута молчания на Крещатике - это обязаловка. Принудительная. Мало того, что Крещатик превратили в такой мемориальный комплекс, больше похожий на кладбище, так еще и хотят, чтобы люди каждое утро останавливались, занимались этой показухой", - отметил киевлянин.

В этих видео украинцы говорили на русском языке, однако позже они выложили записи с извинениями за критику, но теперь уже на украинском. Как рассказал ранее возмущавшийся киевлянин, теперь он "проводит работу над ошибками", так как к нему приехали сотрудники СБУ, провели профилактическую беседу и заставили записать видео с извинениями.