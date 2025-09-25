Полпред президента РФ в УрФО назвал это двойной политикой Украины

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Киев демонстрирует двойные стандарты и лжет, нанося удары по Донбассу и при этом называя жителей этих территорий своими гражданами. Такое мнение в интервью ТАСС выразил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе, один из бывших командиров батальона "Спарта" Артем Жога.

"Украина наносит удары по территории Донецка, по территории Луганска. Они же заявляли: «это наша территория, это наши жители». <...> Без зазрения совести бомбят и убивают мирных граждан из якобы своих регионов. Здесь парадокса нет, это просто двойная политика Украины и вранье", - сказал Жога.

По мнению полпреда, это же касается и обстрелов ВСУ территорий Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма.