Размер задолженности в приказе суда не указан

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Суд в Москве вынес решение о взыскании задолженности с телеведущей Даны Борисовой в пользу коллекторской компании. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Мировой судья судебного участка №180 района Раменки города Москвы издал судебный приказ о взыскании с Борисовой Даны Александровны задолженности по кредитному договору в пользу ООО ПКО "Столичное АВД", - сообщили в суде.

Размер долга в приказе не указан. В то же время, в силу статьи 121 Гражданского процессуального кодекса РФ, судебный приказ выносится мировым судьей, если сумма требований не превышает 500 тыс. рублей. Таким образом, задолженность Борисовой не превышает указанную сумму.