В круизы из Москвы с начала летней навигации отправились более 300 тыс. пассажиров

Этим летом Северный и Южный речные вокзалы приняли более 1,2 млн посетителей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Более 300 тыс. пассажиров отправились в круизные путешествия на теплоходах от причалов речных вокзалов Москвы с начала сезона летней навигации. Об этом ТАСС сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"С начала этого сезона в круизные путешествия отправились уже более 300 тыс. пассажиров, а Северный и Южный речные вокзалы свыше 1,9 тыс. раз приняли и отправили круизные теплоходы", - сказал заммэра.

По словам Ликсутова, этим летом Северный и Южный речные вокзалы приняли более 1,2 млн посетителей. От причалов речных вокзалов столицы пассажиры отправляются на круизных лайнерах различных компаний в десятки городов и туристических центров России.

Москвичи и гости города могут отправиться в путешествие по эксклюзивному маршруту "Московское золотое кольцо", который следует по городам Волги и Оки, в частности, Ярославлю, Нижнему Новгороду, Рязани, Мурому. До конца сезона речной навигации теплоходы еще более 150 раз отправятся в города туристического маршрута.

Для комфорта пассажиров на речных вокзалах есть удобные залы ожидания и гардероб, информационные стойки и навигационные указатели, современные лифты и пандусы, офисы туроператоров.

В начале сентября исполнилось пять лет с открытия Северного речного вокзала после масштабной реставрации. На его территории восстановили знаменитые фонтаны, скульптуры, росписи, фарфоровые медальоны, шпиль с подвижным механизмом и главный декоративный элемент - звезду шпиля. Всего пять лет работы Северный речной вокзал посетили больше 12 млн человек, а на его площадках состоялось свыше 1,5 тыс. мероприятий.