Их состояние оценивается как тяжелое

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Специалисты перевезли двух пострадавших в результате атаки БПЛА на Новороссийск в краевую больницу, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Их состояние оценивается как тяжелое, но при этом стабильное.

Там также уточнили, что пострадавшие в полном объеме получают медицинскую и диагностическую помощь.