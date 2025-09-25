Эксперт Рожин: на Украине растет число наемников из Латинской Америки

По его словам, вербовка активно идет в Колумбии, Мексике и Бразилии

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Увеличение числа иностранных наемников из стран Латинской Америки отмечается на Украине. Вербовка активно идет в Колумбии, Мексике и Бразилии, сообщил ТАСС военный эксперт Борис Рожин.

"Наемники продолжают поставляться на Украину, сейчас увеличилось количество наемников из Латинской Америки. Вербуют в Колумбии, в Мексике, в Бразилии", - отметил он.

По словам эксперта, несмотря на сокращение числа желающих "похайпиться на войне", как это было в 2021-2022 годах, общее количество иностранных боевиков остается значительным. Среди них по-прежнему встречаются граждане США и европейских стран.

При этом, добавил он, ссылаясь на данные американской прессы, в результате удара ВС РФ 21 июля было убито как минимум 15 иностранных наемников, еще более 100 получили ранения. Эксперт уточнил, что реальное число потерь среди наемников в результате этого удара может быть больше.