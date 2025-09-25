В атмосфере Омска зарегистрировали повышенное содержание двух веществ

Жители города регулярно жалуются на загрязнение атмосферы

ОМСК, 25 сентября. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) фенола и оксида азота зарегистрировано в Омске, жители которого регулярно жалуются на загрязнение атмосферы. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минприроды.

"24 сентября на региональных автоматизированных постах наблюдений на ул. 10 лет Октября с 21:20 до 22:20 (с 18:20 до 19:20 мск) зафиксировано превышение ПДК оксида азота в 1,33 раза; на ул. 4-я Поселковая с 22:20 до 22:40 (с 19:20 до 19:40 мск) зафиксировано превышение ПДК фенолу в 1,3 раза", - говорится в сообщении.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам весны 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 78-е из 83 мест и входит в десятку отстающих регионов. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы, в городе по несколько дней подряд фиксируются превышения предельно допустимой концентрации различных загрязняющих веществ. Так, 23 сентября было зарегистрировано 2,25 ПДК ядовитого хлорида водорода.

24 сентября следственные органы Омской области после массовых жалоб жителей Омска на регулярное загрязнение атмосферы и отсутствие реакции компетентных органов сообщили об организации проверки соблюдения природоохранного законодательства.