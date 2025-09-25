В пригороде Ижевска не выявили нештатных ситуаций и ЧП

Там жители якобы слышали звук взрыва

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Чрезвычайные и нештатные ситуации не зарегистрированы в пригороде Ижевска (Удмуртия), где якобы слышали звук взрыва, сообщил председатель госкомитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин.

"25 сентября жители части Ижевска и Завьяловского района около 12:15 (11:15 мск) дня услышали звуки, похожие на взрыв. Сообщаю, по состоянию на 13:00 (12:00 мск) на территории Удмуртии чрезвычайных и нештатных ситуаций не зарегистрировано, социально значимых происшествий не произошло", - написал он.