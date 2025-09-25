По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, если бы не было ВОЗ, то в условиях пандемии COVID-19 миллионы жизней были бы потеряны не только из-за вируса, но и из-за хаоса и неравенства в доступе к вакцинам

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Число смертей от болезней на планете было бы более высоким в случае отсутствия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Такое мнение высказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Текст его выступления в ходе круглого стола на тему многосторонности и поиска путей к миру, состоявшегося на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, опубликовала пресс-служба организации.

Без таких институтов, как ВОЗ и ООН, сказал Гебрейесус, "мир был бы гораздо более опасным, неравным и раздробленным", и альтернативы этим структурам "нет". Если бы не было ВОЗ, то в условиях пандемии COVID-19 "миллионы жизней были бы потеряны не только из-за вируса, но и из-за хаоса и неравенства" в доступе к вакцинам. В мире все еще не была бы побеждена оспа, а полиомиелит "по-прежнему вызывал паралич у сотен тысяч детей каждый год". Кроме того, "миллионы детей лишились бы жизни из-за болезней, которые можно предотвратить при помощи вакцин".

Хотя ВОЗ борется с болезнями не в одиночку, а в сотрудничестве с "широким кругом партнеров", тем не менее, по словам Гебрейесуса, "трудно представить мир без ВОЗ, играющей ведущую и координирующую роль в глобальной архитектуре здравоохранения". "Да, мы сталкиваемся с критикой, где-то справедливой, где-то нет. Бюрократия, неэффективность, отсутствие гибкости - это реальные проблемы", - продолжил гендиректор. Вместе с тем, решение следует искать, подчеркнул он, "не в подрыве или ослаблении многосторонности", а в ее укреплении. Необходимо "укреплять институты, на которых держится глобальная система, а не отказываться от них в тот момент, когда они нам больше всего нужны", - заключил глава ВОЗ.