Их уголовное преследование станет возможным после однократного привлечения к административной ответственности

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым и принят в первом чтении в июле. Изменения предлагается внести в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Уголовная ответственность за нарушение законодательства об иноагентах, а именно за уклонение от предоставления документов для включения в реестр иноагентов или нарушение порядка деятельности иноагента, наступает после двукратного привлечения к административной ответственности.

Согласно принятому закону, привлечение иноагента к уголовной ответственности станет возможным после его однократного привлечения к административной ответственности. Кроме того, устанавливается, что к уголовной ответственности можно будет привлечь иноагента, имевшего ранее судимость по указанной статье.

"Усиливая ответственность для иноагентов, мы защищаем интересы наших граждан, обеспечиваем безопасность государства", - сказал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит пресс-служба палаты парламента. Он добавил, что кто не соблюдает законы РФ, должны отвечать за свои действия по всей строгости.

По данным Минюста, которые приводит Володин, более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности, а также предусмотренные законом ограничения. "Вместе с тем, согласно статистике Верховного суда, количество административных правонарушений в этой части увеличилось за 2023-2024 годы на 40,9%. Все это говорит о необходимости пересмотра степени ответственности иноагентов за уклонение от исполнения обязанностей", - написал он в своем канале в Max.