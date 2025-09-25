Англоязычное издание "Орден "Победа" передали в фонды госучреждений России

Книга посвящена истории создания высшей военной награды СССР, выдающих личностях, ставших кавалерами ордена

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония передачи издания "Орден "Победа". Неизвестные страницы" на английском языке в фонды государственных учреждений России состоялась в Музее Победы, передает корреспондент ТАСС.

Организаторы отметили, что цель мероприятия - содействие реализации патриотической политики России, в том числе за рубежом. Книга издана под эгидой ПАО "Транснефть" и включена в план мероприятий по празднованию 80-летия Великой Победы согласно распоряжению правительства РФ.

Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский в своем обращении поблагодарил за передачу внешнеполитическому ведомству 200 экземпляров издания. "Планируем направить часть полученного тиража в российские диппредставительства в США, Великобритании, Румынии, Польше, Сербии для передачи наследникам кавалеров ордена", - отметил замминистра, обращение которого зачитал замдиректора департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Владимир Прохоров.

Книга посвящена истории создания высшей военной награды СССР, выдающих личностях, ставших кавалерами ордена.

Перевыпуск на английском языке был осуществлен в связи с положительным откликом аудитории и высоким интересом к книге, в том числе по линии МИД и Минэнерго России.