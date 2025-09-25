Инициативу направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании в четверг предложили ввести профессию водителя автобуса в перечень профессий среднего профессионального образования (СПО) и в общероссийский классификатор профессий, а также разработать и утвердить федеральный государственный образовательный стандарт, который даст выпускникам колледжей право управлять автобусами. Соответствующее предложение направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

"В частности, парламентарии предложили комплекс системных мер на федеральном уровне: ввести профессию "водитель автобуса" в перечень профессий среднего профессионального образования и в общероссийский классификатор профессий, а также разработать и утвердить федеральный государственный образовательный стандарт по этой профессии, который даст выпускникам колледжей право управлять автобусами категорий D и DЕ", - говорится в сообщении.

Цель соответствующего обращения - решить вопрос нехватки водителей автобусов на регулярных пассажирских маршрутах по всей стране, в том числе в Нижегородской области. В заксобрании отмечают, что ситуация с кадрами в сфере пассажирских перевозок неутешительна. Только в Нижегородской области потребность в водителях автобусов составляет порядка 1,5 тыс. человек.

"Проблема нехватки водителей автобусов влияет на устойчивую работу общественного транспорта. Наше обращение - это конкретный план действий на федеральном уровне, направленный на создание системы подготовки молодых квалифицированных кадров через колледжи и техникумы, снятие избыточных барьеров для вхождения в профессию. Мы рассчитываем на поддержку правительства в решении этого критически важного для всех регионов вопроса", - заявил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Парламентарии считают, что выпускники колледжей, прошедшие полноценную подготовку по программе СПО, должны иметь право управлять автобусами сразу после получения диплома. По их мнению, это станет стимулом для молодежи и позволит использовать механизм целевого обучения, гарантирующий работу в транспортной отрасли на срок не менее трех лет.