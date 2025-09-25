В Москве продолжается подъем заболеваемости ОРВИ

Эпидемиологи напомнили о необходимости профилактических мер и своевременного обращения к врачу

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сезонный рост заболеваемости ОРВИ продолжается в Москве. При этом эпидемиологическая ситуация остается стабильной, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"На 38-й неделе 2025 года (с 15 по 21 сентября) эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве оценивается как стабильная. Продолжается сезонный рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения. Рост обусловлен респираторными вирусами негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов", - говорится в публикации на сайте.

Эпидемиологи напомнили о необходимости профилактических мер и своевременного обращения к врачу.

"Вакцинация является основным средством профилактики гриппа. Не откладывайте вакцинацию, защитите себя и своих близких заранее, так как иммунная защита от вируса формируется в течение двух недель с момента введения вакцины", - отметили в ведомстве.