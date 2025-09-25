Эксперт Карчаа прокомментировал удары ВСУ по системе энергообеспечения ЗАЭС

Как отметил советник главы Крыма, депутат Законодательного собрания Запорожской области, Киев пытается устроить "ядерный инцидент"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Последние удары ВСУ по системе энергообеспечения Запорожской АЭС, в том числе повреждение последней внешней линии энергоснабжения, являются реализацией плана Киева по созданию ядерного инцидента на объекте. Такое мнение выразил ТАСС эксперт в области атомной энергетики, советник главы Крыма, депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.

Ранее он заявил ТАСС, что киевский режим систематически обесточивает внешние линии энергообеспечения ЗАЭС, чтобы парализовать работу станции. Эксперт назвал это "ядерным терроризмом с элементами шантажа". Он напомнил об ударе ВСУ 16 сентября по району топливных резервуаров для дизель-генераторов, с помощью которых сейчас запитана станция.

"Все указывает на то, что киевский режим и его западные кураторы последовательно пытаются реализовать план по полному обесточиванию ЗАЭС, что несет в себе реальную угрозу ядерного инцидента. Далее замысел сколь прост, столь и чудовищно циничен. Если случится беда, никто не вспомнит о причинах и виноватых, и усилиями западной пропаганды будет создана информационная истерика, РФ обвинят в безответственном отношении к ядерной безопасности. Так, по всей вероятности, киевский режим и его западные хозяева, "страстно желающие мира", на фоне очевидных неудач на поле боя рассчитывают получить какие-то преимущества на переговорном треке", - считает Карчаа.

Он подчеркнул, что Киев действует как "типичный коллективный террорист, и терроризм в данном случае запредельно опасен, потому что он ядерный и угрожает множеству государств и народов, включая саму Украину и ее граждан", - сказал собеседник агентства.

Карчаа заявил, что "киевский режим был, есть и остается главным источником ядерной опасности". При этом международные правовые и правоприменительные механизмы купирования и нейтрализации такого источника до сих пор отсутствуют, что порождает вседозволенность и безнаказанность, уверен эксперт.

Во вторник ЗАЭС в 10-й раз за время конфликта была переведена на резервное питание от дизель-генераторов из-за отключения последней внешней линии энергоснабжения в результате огневого воздействия ВСУ. На станции в четверг заявили ТАСС, что дать точный прогноз по срокам восстановления линии невозможно. Поскольку территория, прилегающая к станции, а также район поврежденной высоковольтной линии продолжают подвергаться обстрелам ВСУ. При этом резервные генераторы функционируют надежно, запасов топлива достаточно, все пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков соблюдены, радиационная обстановка на промплощадке в норме.