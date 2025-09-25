Эксперты назвали причины выхода медведей к людям

Среди них нехватка еды и высокая внутривидовая конкуренция

МОСКВА/КРАСНОЯРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Нехватка еды и высокая внутривидовая конкуренция являются наиболее частыми причинами выхода медведей к людям. Об этом сообщили опрошенные ТАСС эксперты.

"Что касается частых и распространенных случаев выхода медведя к людям, самое первое - это неурожай корма в тех местах, где они обитают, в нашем случае это кедровый орех, ягода. <...> Медведи начинают искать источники пропитания в других местах, иногда даже заходят на домашние подворья", - сказал директор Сайлюгемского национального парка Денис Маликов. Он добавил, что также к людям могут выходить старые и травмированные хищники, которые не могут сами полноценно охотиться.

Еще одной причиной выхода животных к людям эксперты считают конкуренцию внутри вида - когда места и корма не хватает на всех, сильные особи прогоняют более слабых. "У них внутривидовая борьба, конкуренция за индивидуальные участки, и медведь, который проиграл, он ищет место под солнцем, а мест больше нет, и тогда он приходит в город", - сообщил доцент кафедры охотничьего ресурсоведения и заповедного дела Сибирского федерального университета, кандидат биологических наук Алексей Владышевский.

Существенным провокативным фактором являются свалки пищевых отходов в населенных пунктах. "Медведь очень хорошо чувствует запахи. И там, где он чувствует человека, он понимает, что там можно найти еду", - сказал Маликов.

Владышевский отметил, что на полуострове Камчатка отмечается высокая численность медведей, кроме того, вокруг Петропавловска-Камчатского много свалок рыбных отходов, которые привлекают хищников. При этом, добавил он, и на таких свалках среди медведей существует внутривидовая конкуренция, и часть животных оттуда изгоняют более сильные конкуренты.

Утром 25 сентября в Петропавловске-Камчатском агрессивный медведь напал на женщину, которая впоследствии умерла в реанимации. Хищник также напал на мужчину - тот успел спрятаться в автомобиле, и толкнул школьника - у мальчика диагностировано сотрясение мозга. Позже в ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщили, что еще один медведь - уже в четвертый раз - был замечен в городе в районе улицы Звездной, 13.