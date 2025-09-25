Как заявил глава Республики Мордовия, такой акцент на семейноцентричность будет сделан во всех креативных индустриях

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Формирование принципов здоровой и крепкой семьи станет основой для развития креативных индустрий в Мордовии. Об этом журналистам на полях Российской креативной недели сообщил глава Республики Мордовия, председатель комиссии Гососвета РФ по направлению "Семья" Артем Здунов.

"Мы для себя определили четкий приоритет для развития креативной экономики. Мы будем нацеливать наши духовно-нравственные ориентиры, ну и креативный продукт, чтобы он был интересен всей семье, <…> чтобы формировалось принципы здоровой крепкой семьи через креативный продукт", - сказал он.

Здунов подчеркнул, что такой акцент на семейноцентричность будет сделан во всех креативных индустриях - в моде, кино, видеоиграх, в создании общественных пространств. "Приоритет мы зададим в области информационных технологий - у нас очень сильные компании IT, процессная аналитика, потому что топ-200 компаний России обслуживаются именно у нас. Это киноиндустрия, безусловно, но та киноиндустрия, которая будет давать хороший прокат и опять ориентир на духовно-нравственные ценности, на семью. Это производство <…> детских игрушек", - добавил глава республики.

В ходе сессии "Комплексное продюсирование регионов: ценностно ориентированные подходы в региональных стратегиях развития" Здунов отметил, что детские игрушки также должны иметь воспитательную функцию. "Если это производство игрушек, они должны не только носить экономическую основу, продаваемую, они должны и воспитательную функцию иметь. Вот для нас это принципиально. <…> Мы четко понимаем - игрушка должна воспитывать в <…> девочке будущую маму, то есть <…> воспитательная функция обязательно должна быть", - сказал он.

Кроме того, глава Мордовии подчеркнул, что для эффективной работы креативных индустрий должна выстраиваться экосистема как, например, в развитии киноиндустрии в Якутии. "У нас [в Мордовии] сейчас тоже появилась киноиндустрия. <…> И самое главное, понимание, что это должна быть индустрия. Это должен быть элемент экономики, <…> это должно быть продаваемо, должно быть потребительно", - добавил Здунов.

