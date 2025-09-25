Документ внесла в Госдуму группа депутатов от разных фракций в июле

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому не сдавшие ГИА девятиклассники смогут бесплатно обучиться рабочей профессии.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов от разных фракций в июле. Среди авторов инициативы - вице-спикеры Госдумы Виктория Абрамченко и Петр Толстой, а также председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых (все - "Единая Россия").

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об образовании, согласно которым обучающиеся, получившие неудовлетворительные результаты на ГИА по программам основного общего образования, вправе бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки по рабочим профессиям и должностям служащих. Перечень таких профессий будет определяться региональными органами власти.

Как отмечают авторы законопроекта, нередки ситуации, "когда девятиклассник, не сдавший успешно основной государственный экзамен, до его пересдачи теряет почти год, который мог бы быть использован для получения рабочей квалификации".

"В связи с этим предлагается предусмотреть для указанных лиц возможность пройти профессиональное обучение, по итогам профессионального обучения сдать квалификационный экзамен, а по итогам освоения основных образовательных школьных программ пройти государственную итоговую аттестацию и получить не только документ об образовании (аттестат об основном общем образовании), но и документ о квалификации - свидетельство о профессии рабочего, должности служащего", - добавляют депутаты.