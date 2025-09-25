Он был членом экипажа танка "Алеша", который уничтожил два танка Т-72Б противника, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro

КАЗАНЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Герой России, член экипажа танка "Алеша" Расим Баксиков назначен заместителем министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана. Об этом сообщила глава ведомства Эльмира Зарипова в своем Telegram-канале.

"Расим Рашидович Баксиков, удостоенный высшей государственной награды за проявленные мужество и героизм, теперь направит свои силы, опыт и лидерские качества на решение социальных задач и поддержку граждан нашей республики", - отметила Зарипова.

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева представила Баксикова коллективу министерства.

Подвиг "Алеши"

В сражении экипаж танка "Алеша" уничтожил два танка Т-72Б противника, один бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro американского производства вместе с десантом.

23 августа 2023 года президент РФ вручил государственные награды экипажу танка Т-80 "Алеша" Вооруженных сил России, который разгромил колонну бронетехники Вооруженных сил Украины на запорожском направлении.